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    Yeniasır TV Gündem Kabine toplanıyor! Pazar yasağı kalkacak mı? Hangi yeni kararlar alınacak?

    Kabine toplanıyor! Pazar yasağı kalkacak mı? Hangi yeni kararlar alınacak?

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 09:13

    Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele, aşı çalışmaları, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Peki Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Hangi yeni kararlar alınacak? İşte detaylar...

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