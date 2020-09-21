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    Kabine toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

    Giriş Tarihi: 21.09.2020, 10:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına bugün başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadele, Yunanistan ile yaşanan gerilim, Libya'daki son gelişmeler ele alınacak. Yeni tedbirler gelecek mi? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, kritik kabine toplantısının ayrıntılarını aktardı.

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturacak.

    Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreci ile ilgili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de son duruma" ilişkin sunumlar yapacak. Kabinede ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet konutları ile ilgili; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5A uydusuna ilişkin çalışmalarla ilgili; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ihracat çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapacak. Toplantıda koronavirüsle mücadele, Yunanistan ile yaşanan gerilim, Libya'daki son gelişmeler ele alınacak.

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