Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hangi yeni önlemler gelecek?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kabine-toplaniyor-yeni-kisitlamalar-gelecek-mi-hangi-yeni-onlemler-gelecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüsle mücadelede risk haritasına göre bazı illerde yasaklar kaldırılırken, kimi illerde de hafta sonu yasakları devam ediyor. Son günlerde vaka sayısında yaşanan artış sonrası yeni kısıtlamaların olup olmayacağı, Cumartesi yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Peki risk haritasındaki değişime göre yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hangi yeni önlemler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.