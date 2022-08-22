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    Yeniasır TV Gündem Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 22.08.2022, 20:20

    Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Ekonomide ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz" sözlerine yer veren Erdoğan,"Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır." diye konuştu. Erdoğan "Kimsenin paranın değerinden endişe ederek, döviz ve altına yönelmesine sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum" dedi. Mısır alım fiyatlarını da açıklayan Erdoğan "TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

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