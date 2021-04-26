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    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıkladı! 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma

    Giriş Tarihi: 26.04.2021, 20:02

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Dünyaya "Biz arşivlerimizi açıyoruz gelin inceleyin" diyerek meydan okuyan Başkan Erdoğan, Biden'a da "Açıklamasında mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

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