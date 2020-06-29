Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kabine-toplantisi-sonrasi-baskan-erdogandan-kritik-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir" dedi.