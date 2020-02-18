Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

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Külliye'de gerçekleşen kritik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'le ilgili Soçi Mutabakatı'na dönülmesi gerektiğinin altını çizen Kalın, ''İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir." dedi.