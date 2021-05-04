Kademeli açılma nasıl olacak?

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29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması ile birlikte normalleşme adımları da atılacak. Peki bayram sonrası nereler açılacak? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.