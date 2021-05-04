Kademeli açılma nasıl olacak?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması ile birlikte normalleşme adımları da atılacak. Peki bayram sonrası nereler açılacak? Normalleşme nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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