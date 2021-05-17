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    Kademeli normalleşme başladı

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 09:26

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

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