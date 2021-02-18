Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını belirtti. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Erdoğan, "İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.
Kademeli normalleşme martta! Restoranlar için yol haritası nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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