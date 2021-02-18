Kademeli normalleşme martta! Restoranlar için yol haritası nasıl olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kademeli-normallesme-martta-restoranlar-icin-yol-haritasi-nasil-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını belirtti. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Erdoğan, "İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.