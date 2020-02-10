Kadına şiddeti önlemek isterken katil olan Kadir Şeker için yargı ne diyecek?

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Konya'da, Özgür Duran’ı (32) sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker için yargı süreci nasıl işleyecek? Avukat Gonca Geçme yaşancak süreçleri A Haber’e değerlendirdi.