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Kadına şiddeti önlemek isterken katil olan Kadir Şeker için yargı ne diyecek?

Giriş Tarihi: 10.02.2020, 16:15

Konya'da, Özgür Duran’ı (32) sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker için yargı süreci nasıl işleyecek? Avukat Gonca Geçme yaşancak süreçleri A Haber’e değerlendirdi.

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