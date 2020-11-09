  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti

    Kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 09.11.2020, 17:54

    İstanbul İzmir otobanında bir dinlenme tesisinde bir kadın, tartıştığı adamı silahla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öfkeli kadının silahla yaraladığı kişiye daha sonra tabancanın kabzasıyla vurma anı saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.
    Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler.

    İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yanındaki silahla Cihat Aytaç'a ateş etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

    KADIN GÖZALTINA ALINDI
    Cihat Aytaç'ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç'ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Cihat Aytaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Öte yandan, öfkeli kadının silahla vurduğu kişiye daha sonra tabancanın kabzasıyla da vurma anı saniye saniye kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajlar
    Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm fragmanı
    Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
    Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
    Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
    Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
    İzmir'de Yağcıoğlu apartmanının yıkılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
    İzmir'de Yağcıoğlu apartmanının yıkılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
    Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan özel kür! Koronavirüse bitkisel kalkan
    Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan özel kür! Koronavirüse bitkisel kalkan
    Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajlar
    Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
    Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
    İzmir depreminden yeni görüntü!
    İzmir depreminden yeni görüntü!
    Pınar Gültekin'in katil zanlısı hakim karşısında
    Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, bugün hakim karşısına çıkacak
    Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar