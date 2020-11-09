Kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kadinin-silahla-vurdugu-adam-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul İzmir otobanında bir dinlenme tesisinde bir kadın, tartıştığı adamı silahla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öfkeli kadının silahla yaraladığı kişiye daha sonra tabancanın kabzasıyla vurma anı saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler.



İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yanındaki silahla Cihat Aytaç'a ateş etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Cihat Aytaç'ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç'ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Cihat Aytaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, öfkeli kadının silahla vurduğu kişiye daha sonra tabancanın kabzasıyla da vurma anı saniye saniye kaydedildi.