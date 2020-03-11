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    Kadınlar koronavirüse karşı daha mı dayanıklı? Kimler risk altında?

    Giriş Tarihi: 11.03.2020, 15:22

    Koronavirüs büyük bir hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca gece yaptığı açıklama ile Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldüğünü ifade etti. Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri araştırıyor. Peki kimler risk altında? Kadınlar erkeklere göre daha mı dayanıklı? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi A HABER’e yorumladı.

    "KADINLAR ERKEKLERE ORANLA DAHA DİRENÇLİ"

    Kadınların erkeklere oranla virüse karşı daha dirençli olduğu sorularına Ergin Çiftçi: "Kadınlar bu açıdan biraz daha şanslı gözüküyor ancak burada farklı nedenler var. Bunların arasında sigaranın yer aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sigara içimi akciğer fonksiyonlarını bozarak vücudu pek çok hastalığa karşı daha dayanıksız hale getiriyor.

    "BU HASTALIK HERKESİ KAPSIYOR"

    Fakat şunu unutmamak gerekir, her ne kadar çocuklar yaşlılar, erkek ve kadın olarak bir fark olsa da şunu görüyoruz ki bu hastalık her iki cinsi ve her yaşı kapsıyor. Hastalığın ağırlığı değişebiliyor ve bu nedenle kadınların kendini daha güvende hissetmesi, erkeklerin daha riskli hissetmesi gibi bir durum yoktur. Sonuç olarak hepimiz risk altındayız ve koruma önlemlerimizi bundan bağımsız olarak mutlaka almalıyız. Bu güvenebileceğimiz ya da kendimizi daha kötü hissedeceğimiz bir durum değildir ama istatistik şu an için var ve zaman içinde bu rakamlar değişebilir."

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