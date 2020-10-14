  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!

    Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!

    Giriş Tarihi: 14.10.2020, 15:45

    Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan AYM üyesinin sözleriyle ilgili ilk açıklama
    Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan AYM üyesinin sözleriyle ilgili ilk açıklama
    Başkan Erdoğan: Cumartesi yeni müjde vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Cumartesi yeni müjde vereceğiz
    Başkan Erdoğan'dan unutulmayan paylaşım: Milletin üstünde bir güç görmedik, tanımadık
    Başkan Erdoğan'dan unutulmayan paylaşım: Milletin üstünde bir güç görmedik, tanımadık
    İZBAN'da tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar Büyükşehir'e tepkili
    İZBAN'da tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar Büyükşehir'e tepkili
    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan AYM üyesinin sözleriyle ilgili ilk açıklama
    Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan AYM üyesinin sözleriyle ilgili ilk açıklama
    Başkan Erdoğan: Cumartesi yeni müjde vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Cumartesi yeni müjde vereceğiz
    Başkan Erdoğan'dan unutulmayan paylaşım: Milletin üstünde bir güç görmedik, tanımadık
    Başkan Erdoğan'dan unutulmayan paylaşım: Milletin üstünde bir güç görmedik, tanımadık
    Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
    Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: "Yeniden yargılanmasına gerek yok"
    Bahçeli'den çok sert Hatay açıklaması
    Bahçeli'den çok sert Hatay açıklaması
    Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu!
    Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu! SİHA tarafından yok edildikleri anlar kamerada