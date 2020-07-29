Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehberde kamu çalışanlarının WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine çalışırken yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.
Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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