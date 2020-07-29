Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kamuda-whatsappduzenlemesi-is-yazismalarinda-bu-programlari-kullanmak-zorunlu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehberde kamu çalışanlarının WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine çalışırken yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.