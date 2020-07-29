  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu

    Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 16:36

    Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehberde kamu çalışanlarının WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine çalışırken yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti
    İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti
    Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi: Balkona bile çıkamıyorum
    Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi: Balkona bile çıkamıyorum
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Buca Belediyesi kayıp 3 milyonu nereye harcadı?
    Buca Belediyesi kayıp 3 milyonu nereye harcadı?
    Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini
    Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu
    İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti
    İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu
    MEB'den açık öğretim açıklaması
    MEB'den açık öğretim açıklaması
    Bakan Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı