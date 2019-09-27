Kandilli'den deprem uyarısı!

İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandilli'den yapılan açıklamada, 200'ün üzerinde depremin kaydedildiği belirtildi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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