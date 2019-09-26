Kapalıçarşı'daki vatandaşların panik anları

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İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. Yaşadıkları korku nedeniyle camdan atlayanlar ve yaralananlar oldu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Depreme Kapalıçarşı'da yakalanan vatandaşların panik hali işte böyle görüntülendi.