 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Giriş Tarihi: 10.01.2020, 09:24

Son dakika haberine göre İstanbul Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.

Karadeniz'de Rumelifeneri açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.

Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı
Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı
Bakan Berat Albayrak: Gıdada mafyacılık yapanlara izin vermeyeceğiz
Bakan Berat Albayrak: Gıdada mafyacılık yapanlara izin vermeyeceğiz
Bakan Berat Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
Bakan Berat Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
Esra Erol'da canlı yayınında büyük itiraf!
Esra Erol'da canlı yayınında büyük itiraf!
Bakan Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti
Bakan Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti
Başkan Erdoğan'ı çileden çıkaran 'Berfin Özek' kararı
Başkan Erdoğan'ı çileden çıkaran 'Berfin Özek' kararı
Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı
Bakan Berat Albayrak'tan Gazeteciler Günü mesajı
Bakan Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti
Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı
Başkan Erdoğan'ı çileden çıkaran 'Berfin Özek' kararı
Başkan Erdoğan'ı çileden çıkaran 'Berfin Özek' kararı
Koza İpek Davasında Karar
Koza İpek Davasında Karar
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında
Erdoğan'dan İran-ABD gerilimine ilişkin yeni açıklama
Başkan Erdoğan'dan İran'ın ABD üslerini vurması sonrası ilk açıklama