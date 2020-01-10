Son dakika haberine göre İstanbul Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.
Karadeniz'de Rumelifeneri açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.
Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.
Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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