Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/karargahta-sabahin-ilk-saatlerine-kadar-yogun-mesai" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik Barış Pınarı Harekatı dün başladı. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.