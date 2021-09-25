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    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 25.09.2021, 23:05

    ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Seyircileri tarafından beklenen Kardeşlerim 22. Bölüm Fragmanı merak konusu olmaktadır. Kardeşlerim son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı ne zaman? İşte yeni bölüm fragmanı.

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri her hafta Cumartesi günü Saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 22 bölüm fragmanı ise nefesleri kesti.

    Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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