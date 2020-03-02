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Katil Esad rejimi askerleri ambulanslarla mı taşıyor?

Giriş Tarihi: 02.03.2020, 13:17

Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için sivillerin arasına sızmaya çalışıyor. Türkiye'nin Bahar Kalkanı operasyonuyla köşeye sıkışan eli kanlı milisler, hem algı oluşturmak için hem de Türk ordusunun ambulansları vurmayacağını bildikleri için ambulansları kullanıyor. Görüntülerde güvenli bir şekilde hareket etmeyi amaçlayan Esad askerlerinin bir ambulansın içinde yola çıkmayı bekledikleri görülüyor. İşte Esad askerlerinin PKK terör örgütünün de kullandığı o taktiği A Haber ekranlarında...

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