Kelebekler Vadisi'nin suyunu çaldılar! Su azalınca gerçek ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kelebekler-vadisinin-suyunu-caldilar-su-azalinca-gercek-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla, Fethiye'de, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen akarsudan, kaçak döşenen borular ile çevredeki otel, motel ve pansiyonların su çektiği iddiası üzerine Muğla Valiliği inceleme, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efecik aktardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor.

Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı.

Suyun azaldığını fark eden çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri, yaptıkları araştırmayla akarsu yatağına kaçak borular döşendiğini tespit etti.

VALİLİK VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İddialar üzerine Muğla Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma açtı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kullanım olup olmadığını mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, boruların bulunduğu kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölgede inceleme başlattı.