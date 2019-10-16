Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Barış Pınarı' mesajı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri" dedi. Öte yandan İmirzalıoğlu, 'Barış Pınarı' harekatına 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve "İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işide o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar" dedi.