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Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? Muharrem İnce açıkladı

Giriş Tarihi: 24.11.2019, 15:22

CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek köşesinde yazdığı "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin basında mensuplarının sorularını yanıtladı. Muharrem İnce açıklamalarının ardından bir basın mensubunun "Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi?" sorusuna yanıt verdi.

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