Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kilicdaroglunun-bedava-elektrik-sozunu-chpli-kemalpasa-belediyesi-yargiya-tasiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" vaadi CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oyları ile kabul edildi. Ancak CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı 'kanuna uygun değil' diyerek mecliste kabul edilen önerge ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu Kemalpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Baş ile değerlendirdi.