CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanına tepkilere neden oldu.
Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanına görüntülü cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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