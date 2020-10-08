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    Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanına görüntülü cevap

    Giriş Tarihi: 08.10.2020, 16:35

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanına tepkilere neden oldu.

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