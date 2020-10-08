Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanına görüntülü cevap

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kilicdaroglunun-erdogankataremiri-temimin-onunde-egildi-yalanina-goruntulu-cevap" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanına tepkilere neden oldu.