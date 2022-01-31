  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...

    Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...

    Giriş Tarihi: 31.01.2022, 09:25

    Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile bir takım belgeler gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Bugün bir video daha yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı otelde kaldığı fark edildi. Odanın gecelik 100 bin lira olması ise sürekli 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi.

    AK Parti’den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki
    AK Parti'den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki
    Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat’ta halka seslendi
    Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat'ta halka seslendi
    Başkan Erdoğan’dan Trabzon Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Trabzon Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli’ni kuruyoruz
    Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz
    Hollanda’da Türk hasta Dilara Şahin’in fişini çekeceklerdi! Türkiye sahip çıktı...
    Hollanda'da Türk hasta Dilara Şahin'in fişini çekeceklerdi! Türkiye sahip çıktı...
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına sert tepki: Bay Kemal’in hayatı yalan
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki: Bay Kemal'in hayatı yalan
    Tarihi Karahisar Kalesi beyaz gelinliğini giydi! Seyrine doyumsuz manzara
    Tarihi Karahisar Kalesi beyaz gelinliğini giydi! Seyrine doyumsuz manzara
    İzmir’de CHP’li Başkan Soyer’in skandal atamaları bitmiyor! Şimdi de kaçak kitapçıyı getirdi
    İzmir'de CHP'li Başkan Soyer'in skandal atamaları bitmiyor! Şimdi de kaçak kitapçıyı getirdi
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar!
    İçişleri’nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    İçişleri'nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    Başkan Erdoğan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında açıklamalarda bulundu
    Başkan Erdoğan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında açıklamalarda bulundu
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı
    AK Parti’den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki
    AK Parti'den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki
    Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat’ta halka seslendi
    Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat'ta halka seslendi
    Başkan Erdoğan’dan Trabzon Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Trabzon Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli’ni kuruyoruz
    Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz
    Hollanda’da Türk hasta Dilara Şahin’in fişini çekeceklerdi! Türkiye sahip çıktı...
    Hollanda'da Türk hasta Dilara Şahin'in fişini çekeceklerdi! Türkiye sahip çıktı...