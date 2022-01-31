Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kilicdaroglunun-videosundan-cok-kaldigi-otel-konusuldu-geceligi-100-bin-lira" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile bir takım belgeler gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Bugün bir video daha yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı otelde kaldığı fark edildi. Odanın gecelik 100 bin lira olması ise sürekli 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi.