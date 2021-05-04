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    Kısıtlamada nargile keyfine bekçiler son verdi

    Giriş Tarihi: 04.05.2021, 22:47

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler şüphelendikleri bir kafeye baskın düzenledi. Bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek nargile içen 17 kişiye cezai işlem uyguladı.

    Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir kafenin kaçak nargile sattığını tespit etti. Bekçiler, kafeye girdiğinde gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yaklaşık 17 kişinin nargile içtiğini gören bekçiler, içerideki herkesin kimliklerini alarak sokağa çıkma kısıtlamasından kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Kafe sahiplerine de kaçak şekilde açtığı için ve nargile sattığı için gerekli cezai işlem uygulandı.

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