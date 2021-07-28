  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kısıtlamalar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Kısıtlamalar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 28.07.2021, 20:10

    Son dakika... Türkiye'de bayram tatilinin ardından yükseler vaka sayıları dikkati çekiyor. Rakamlardaki artışın ardından Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir alt yapı var. Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor. Örneğin, şuan aktif vakalarımızın yaklaşık %87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5’den az. Hastanede yatan hastalarımızın %95’i de aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kısıtlamalar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı
    Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı
    Manavgat'ta yangın kabusu
    Manavgat'ta yangın kabusu
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ortak basın toplantısı düzenledi
    Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Başkan Erdoğan törenle karşıladı
    Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Başkan Erdoğan törenle karşıladı
    Fondaş medyanın yönetiminde tanıdık isim! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı
    Fondaş medyanın yönetiminde tanıdık isim! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı
    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı Kıyamete kadar eksik olmayacak
    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"
    Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü
    Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü