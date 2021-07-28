Son dakika... Türkiye'de bayram tatilinin ardından yükseler vaka sayıları dikkati çekiyor. Rakamlardaki artışın ardından Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir alt yapı var. Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor. Örneğin, şuan aktif vakalarımızın yaklaşık %87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5’den az. Hastanede yatan hastalarımızın %95’i de aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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