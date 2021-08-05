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    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular

    Giriş Tarihi: 05.08.2021, 13:44

    Ülke genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları üzerine, 'Efeler Diyarı' Aydın’da vatandaşlar ormanları korumak için gece gündüz dağlarda nöbet tutmaya başladı. Dün gece orman yoluna giren yabancı plakalı bir otomobil içindeki iki kişiyi kundakçı sanan yöre sakinleri, şahıslara linç girişiminde bulundu.

    Olay, dün gece Efeler ilçesine bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi'nde yaşandı. Antalya, Muğla ve Aydın'da ormanların yakılması üzerine orman köylerinde yaşayan halk, kendi yöntemlerince nöbet sistemi oluşturup belli noktalarda nöbet tutmaya başladı.

    Dün gece yabancı plakalı kırmızı renkli bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı. Hiç kimsenin tanımadığı aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek saldırdı. Araç ve araçtaki şahıslar bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrarken, bölgeye jandarmanın gelmesi ile köylüler sakinleştirilebildi.

    KIZ KAÇIRMAYA GELDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Orman kundakçısı sanılarak linç girişiminde bulunulan iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların kız kaçırmak için Bursa'dan Aydın'a geldikleri öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede Efeler'e bağlı kırsal Emirdoğan köyünde kaçırmak istedikleri kızla mesajlaşmaların olduğu herhangi bir terör bağlantılarının bulunmadığı ancak hırsızlık ve uyuşturucundan çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.
    Tedavileri devam eden şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi.

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