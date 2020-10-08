  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem KKTC için tarihi gün! Kapalı Maraş kullanıma açıldı

    KKTC için tarihi gün! Kapalı Maraş kullanıma açıldı

    Giriş Tarihi: 08.10.2020, 12:58

    Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

    Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KKTC için tarihi gün! Kapalı Maraş kullanıma açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Boşanma davasına saatler kalmıştı! Bir kadın cinayeti daha
    Boşanma davasına saatler kalmıştı! Bir kadın cinayeti daha
    İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
    İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
    Başkan Erdoğan Katar'da
    Başkan Erdoğan Katar'da
    Yargıtay'dan doktora hakarete emsal karar!
    Yargıtay'dan doktora hakarete emsal karar!
    Başkan Erdoğan Kuveyt'te
    Başkan Erdoğan Kuveyt'te
    İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada...
    İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada...
    Başkan Erdoğan Katar'da
    Başkan Erdoğan Katar'da
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı
    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar