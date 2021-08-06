  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Komandolar karadan helikopterler havadan kurtarmaya çalışıyor

    Komandolar karadan helikopterler havadan kurtarmaya çalışıyor

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 19:00

    Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul’dan gelen komandolar müdahale etti. Zaman zaman TOMA’larla zaman zaman ise arazide söndürme ekipleri ile çalışan komandoların bir kısmı da alevlerin yaklaştığı kırsal Bayır köyünü korumak için uğraş veriyor. Çam ormanları ile kaplı bölgede mücadele devam ederken alevler hızla köye doğru ilerliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komandolar karadan helikopterler havadan kurtarmaya çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
    Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
    Okullar eylülde açılacak mı? Bakan Özer açıkladı
    Okullar eylülde açılacak mı? Bakan Özer açıkladı
    Afyonkarahisar'da bilim-kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık
    Afyonkarahisar'da bilim-kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında
    Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında
    Manisa’da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
    Manisa’da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
    Okullar eylülde açılacak mı? Bakan Özer açıkladı
    Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında
    Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında
    Fedakarlığın konuşmalara yansıdığı anlar!
    Orman işçilerinin canla başla mücadelesi! İşte telsiz konuşmaları
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular