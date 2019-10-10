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Komandolar sınırı böyle geçti! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 13:14

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan eş zamanlı olarak başlatıldı. Türk jetleri dün saat 16.00’da havalanıp 30 kilometre kadar derinliğe indi, terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı. Tel Abyad’daki terör mevzileri de obüslerle vurulurken, saat 22.30 sıralarında kara operasyonu da başladı. Önce jetler vurdu, sonra komandolar girdi. Sınırda beton bloklar vinçlerle kaldırıldı, duvarın kaldırılmasıyla komandolar da sınırı geçip harekata katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.
Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

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