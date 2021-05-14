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    Kontrollü normalleşme başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 14.05.2021, 14:22

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "17 Mayıs'tan itibaren kontrolleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayı ile tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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