Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "17 Mayıs'tan itibaren kontrolleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayı ile tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kontrollü normalleşme başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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