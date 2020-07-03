Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Salgın dönemi sonrasında dünyadaki ekonomik düzenin yeniden şekillenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız olarak da Türkiye gösteriliyor." dedi.
Konya Ovası Sulaması Hizmete Alma Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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