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    Korkunç anları sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 17:49

    İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dehşet anlarını kayda alan kişi paylaşımında, 'Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin' yazısı yazdı.

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