Korkunç anları sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/korkunc-anlari-sosyal-medyadan-paylasti-ayrilma-asamasindaki-esi-ve-arkadasini-tabancayla-vurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dehşet anlarını kayda alan kişi paylaşımında, 'Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin' yazısı yazdı.