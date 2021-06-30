İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dehşet anlarını kayda alan kişi paylaşımında, 'Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin' yazısı yazdı.
Korkunç anları sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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