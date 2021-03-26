İzmir'in Çiğli ilçesindeki yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşti. Kayma ve yarıklar sonucu bölgedeki 8 evin risk altında olduğu belirtildi. Bir insan boyunda oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Korkutan dev yarıkların sebebi ne? İzmir'in o mahallesi diken üstünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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