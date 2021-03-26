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    Korkutan dev yarıkların sebebi ne? İzmir'in o mahallesi diken üstünde

    Giriş Tarihi: 26.03.2021, 16:59

    İzmir'in Çiğli ilçesindeki yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşti. Kayma ve yarıklar sonucu bölgedeki 8 evin risk altında olduğu belirtildi. Bir insan boyunda oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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