  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?

    Giriş Tarihi: 18.08.2021, 10:47

    Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ne gibi tavsiye kararlarının alınacağını merak ediliyor. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir” demişti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
    Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
    İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
    İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar
    İzmir'de jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
    İzmir'de jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
    Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu
    Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu
    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!
    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar
    Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu
    Uşak'taki orman yangını söndürüldü! 2 hektar alan kül oldu
    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!
    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var