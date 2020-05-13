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    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 11:11

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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