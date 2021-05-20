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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! BioNTech CEO'su Uğur Şahin çevrim içi katılacak

    Giriş Tarihi: 20.05.2021, 09:33

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

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