Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! BioNTech CEO'su Uğur Şahin çevrim içi katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.