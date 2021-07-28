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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

    Giriş Tarihi: 28.07.2021, 09:06

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Tüm gözler alınacak kararlarda.

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