Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Tüm gözler alınacak kararlarda.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.