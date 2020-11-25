  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken uyarı

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken uyarı

    Giriş Tarihi: 25.11.2020, 18:07

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? İşte çarpıcı açıklamalar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı
    Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı
    Başkan Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında çarpıcı mesajlar
    Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı
    Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Manisa'nın bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
    Manisa'nın bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı
    Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon! Biz sizi çok seviyoruz
    Başkan Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon! "Biz sizi çok seviyoruz"
    Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    AK Parti MYK sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
    Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
    Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz
    Sağlık Bakanı Koca, 12 bin sağlık personeli alımının ayrıntılarını açıkladı