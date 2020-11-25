Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? İşte çarpıcı açıklamalar…
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.