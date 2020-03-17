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    Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?

    Giriş Tarihi: 17.03.2020, 15:22

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını için dünya genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan salgında kişisel olarak alınacak olan önlemler de önem taşıyor. El hijyeni bunların en başında gelenler arasında bulunuyor. Kolonya, dezenfektan yanımızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden. Peki koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

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