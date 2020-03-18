Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar dikkat!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-nedeniyle-evden-calisanlar-dikkat" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkarak hızlı bir şekilde dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok şirket evden çalışma modeline yöneldi. Peki evden çalışırken nelere dikkat etmek gerekir? Karşılaşabilecek siber tehditller nelerdir? Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Ergüzel, A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.