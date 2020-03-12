  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Gündem > Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi

    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 12:15

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iptal edildi.

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:
    "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

    Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
    Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
    İzmir'de, velilerden koronavirüs kampanyası
    İzmir'de, velilerden koronavirüs kampanyası
    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: Bir destanın ifadesidir
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: "Bir destanın ifadesidir"
    Başkan Erdoğan'dan gönül selamı
    Başkan Erdoğan'dan 'gönül selamı'
    İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması
    İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması
    Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından böyle çıkarıldı
    Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından böyle çıkarıldı