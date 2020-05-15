Corona virüs nedeniyle havalimanları kapatılmış ve uçuşlar durdurulmuştu. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine giren Türkiye'de kısıtlamalar kontrollü bir şekilde kaldırılırken havalimanlarının ne zaman açılacağı ve uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor. Havalimanlarında ne gibi tedbirler alınacak? Konuyla ilgili tüm ayrıntıları İGA CEO'su Kadri Samsunlu A Haber canlı yayınında anlattı.
Koronavirüs önlemleri neler olacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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