Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-salgininda-can-kaybi-25-bin-865e-yukseldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testte, 6 bin 871 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 865'e yükseldi.