Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testte, 6 bin 871 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 865'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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