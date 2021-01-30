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    Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi

    Giriş Tarihi: 30.01.2021, 20:32

    Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testte, 6 bin 871 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 865'e yükseldi.

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