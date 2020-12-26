Koronavirüs tablosu açıkladı! 26 Aralık 2020 Cumartesi vaka tablosu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-tablosu-acikladi-26-aralik-2020-cumartesi-vaka-tablosu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.