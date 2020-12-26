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    Yeniasır TV Gündem Koronavirüs tablosu açıkladı! 26 Aralık 2020 Cumartesi vaka tablosu

    Koronavirüs tablosu açıkladı! 26 Aralık 2020 Cumartesi vaka tablosu

    Giriş Tarihi: 26.12.2020, 19:44

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.

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