Son dakika haberi… Koronavirüs Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, canlı yayında; Türkiye'nin corona virüsü salgını tedbirleri ve mücadelesinde 20 Nisan 2020 Pazartesi günü itibarı ile geldiği yeri değerlendirdi…
Koronavirüs Türkiye'de ne zaman kontrol altına alınır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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