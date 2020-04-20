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    Koronavirüs Türkiye'de ne zaman kontrol altına alınır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 12:18

    Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, canlı yayında; Türkiye'nin corona virüsü salgını tedbirleri ve mücadelesinde 20 Nisan 2020 Pazartesi günü itibarı ile geldiği yeri değerlendirdi...

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