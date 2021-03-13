Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi.
Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 13 Mart koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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