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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 13 Mart koronavirüs tablosu

    Giriş Tarihi: 13.03.2021, 19:25

    Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi.

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